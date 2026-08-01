Ospedale Umberto I: interventi straordinari sugli impianti di climatizzazione

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Le alte temperature di questi mesi hanno spinto l’Asp di Siracusa, attraverso l’Ufficio Tecnico, ad attivare un piano d’intervento straordinario e continuo per il monitoraggio e la manutenzione all’Ospedale Umberto I degli impianti di climatizzazione nel presidio ospedaliero Umberto I.

Il forte stress termico ha provocato alcune criticità tecniche prese in carico dalle squadre di manutenzione. Il 31 luglio è stato riparato il sistema a servizio della Risonanza Magnetica, ripristinandone la piena operatività.

Per il Pronto Soccorso sono in corso gli interventi per il ripristino definitivo dell’impianto di climatizzazione. La funzionalità del gruppo frigorifero temporaneamente ripristinata, garantisce il mantenimento del servizio in attesa del ricambio richiesto con la massima urgenza alla casa produttrice.

Presidio tecnico continuo per il reparto

Per il reparto è attivo un presidio tecnico continuo in loco per intervenire tempestivamente di fronte a qualsiasi blocco. E in via cautelativa è presente l’approvvigionamento di condizionatori portatili da impiegare a supporto delle aree cliniche più sensibili.

L’Azienda fa sapere che monitora costantemente l’evoluzione della situazione, mettendo in campo ogni risorsa tecnica e organizzativa disponibile per garantire le migliori condizioni microclimatiche possibili a tutela di pazienti e operatori sanitari.

“La Direzione aziendale, consapevole dei disagi che possono essere causati dalle straordinarie condizioni meteo, assicura che gli interventi tecnici proseguiranno senza sosta fino al completo e definitivo ripristino nel più breve tempo possibile della regolare funzionalità in tutti gli impianti“.