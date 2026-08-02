Siracusa: scomparso il sindacalista Turi Catinella

“La scomparsa del compagno Turi Catinella ci addolora profondamente”. Lo afferma il segretario generale della Cgil siracusana, Franco Nardi.

“Con lui se ne va un dirigente sindacale che ha dedicato una parte importante della sua vita alla CGIL – afferma – mettendo sempre al centro la difesa del lavoro, dei diritti e della dignità delle persone. Ha affrontato il suo impegno con coerenza, passione e un profondo senso di giustizia sociale, rappresentando per tanti compagni e compagne un punto di riferimento umano e sindacale. Anche durante la lunga malattia ha continuato a trasmettere forza, dignità e amore per i valori in cui ha sempre creduto”.

Per la Cgil, “a sua storia resterà parte della storia della nostra organizzazione. Il suo esempio continuerà a vivere nell’impegno quotidiano di chi crede in un sindacato vicino alle lavoratrici, ai lavoratori, alle pensionate e ai pensionati, capace di costruire solidarietà e dare voce a chi ne ha più bisogno”.