Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.
Ok, I Agree
Attualità

Siracusa: scomparso il sindacalista Turi Catinella

0 Comments1 Min Read
Seguici e aiutaci a crescere

“La scomparsa del compagno Turi Catinella ci addolora profondamente”. Lo afferma il segretario generale della Cgil siracusana, Franco Nardi.

“Con lui se ne va un dirigente sindacale che ha dedicato una parte importante della sua vita alla CGIL – afferma – mettendo sempre al centro la difesa del lavoro, dei diritti e della dignità delle persone. Ha affrontato il suo impegno con coerenza, passione e un profondo senso di giustizia sociale, rappresentando per tanti compagni e compagne un punto di riferimento umano e sindacale. Anche durante la lunga malattia ha continuato a trasmettere forza, dignità e amore per i valori in cui ha sempre creduto”.

Per la Cgil, “a sua storia resterà parte della storia della nostra organizzazione. Il suo esempio continuerà a vivere nell’impegno quotidiano di chi crede in un sindacato vicino alle lavoratrici, ai lavoratori, alle pensionate e ai pensionati, capace di costruire solidarietà e dare voce a chi ne ha più bisogno”.

Segui Web Live TV su Google NewsAggiungi wltv alle fonti preferite

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts