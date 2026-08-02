Miss Italia stasera a Priolo

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PRIOLO GARGALLO – Stasera, domenica 2 agosto, alle ore 21:00, Priolo Gargallo si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dell’estate siciliana: la selezione regionale di Miss Italia. L’appuntamento è in largo dell’Autonomia Comunale, dove le aspiranti miss si contenderanno l’accesso alla finale nazionale del concorso più longevo d’Italia.

Con 86 anni di storia alle spalle, Miss Italia rappresenta un’istituzione nel panorama del costume italiano. Il concorso ha attraversato generazioni, diventando parte integrante del “Made in Italy” e conquistando notorietà in tutto il mondo.

Una nuova visione della bellezza

“L’edizione 2026 di Miss Italia segna un’ulteriore evoluzione del concorso”, dichiarano il Sindaco Pippo Gianni e il vicesindaco e assessore allo Spettacolo Alessandro Biamonte. “La rivoluzione avviata negli ultimi anni prosegue: non si tratta più di un concorso basato esclusivamente sull’estetica, ma di una vera e propria rifondazione”.

L’obiettivo principale è valorizzare la capacità delle candidate di comunicare emozioni, veicolare messaggi di attualità e creare un legame empatico con il pubblico. “Le miss del 2026 dovranno distinguersi per personalità, valori e capacità comunicative”, sottolineano gli organizzatori.

Estate Priolese 2026

La serata si inserisce nel ricco cartellone dell’Estate Priolese 2026, promosso dall’Amministrazione comunale di Priolo Gargallo. L’organizzazione è affidata all’associazione “La Fenice”, in collaborazione con l’associazione culturale “Glamour Production”, organizzatrice esclusiva del concorso nazionale Miss Italia per la Regione Sicilia.

L’ingresso è gratuito. Appuntamento stasera alle 21:00 in largo dell’Autonomia Comunale.