Buccheri celebra san Francesco di Paola – Video

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BUCCHERI – Una partecipazione straordinaria ha caratterizzato questa mattina la festa di san Francesco di Paola a Buccheri, confermando il profondo legame tra la comunità e il santo patrono. Migliaia di persone hanno affollato le vie del centro montano degli Iblei per una ricorrenza che rappresenta un momento identitario fondamentale per il territorio.

Tra i presenti, numerosi gli emigrati che hanno fatto ritorno appositamente per l’occasione. Dalla Svizzera, dall’Argentina e dalla Germania sono giunti buccheriesi che non mancano mai a questo appuntamento annuale, testimoniando come la devozione al santo superi confini geografici e distanze.

Il programma della giornata ha riscosso grande apprezzamento tra i partecipanti. Particolarmente ammirati i policromi giochi d’artificio che hanno illuminato il cielo del borgo ibleo, mentre la banda musicale ha accompagnato i momenti salienti della celebrazione.

Il culmine della festa è stato rappresentato dalla solenne processione del simulacro di san Francesco di Paola, che ha attraversato le strade del centro storico tra la commozione e la partecipazione dei fedeli.

La manifestazione conferma ancora una volta come le tradizioni religiose rappresentino un elemento di coesione sociale e di continuità culturale per le comunità dei centri montani siciliani, capaci di richiamare anche chi vive lontano dalla terra d’origine.

Tag: san Francesco di Paola, Buccheri, festa patronale, Monti Iblei, tradizioni religiose, emigrati, processione, Sicilia, devozione popolare