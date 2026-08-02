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Cronaca, Italia, Sicilia

Siracusa: tratta ferroviaria minacciata da un vasto incendio – Video

Vigili del fuoco impegnati nel primo pomeriggio in via Elorina. Temporale sugli Iblei
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SIRACUSA – Un nuovo incendio ha impegnato nel primo pomeriggio di oggi le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa. Le fiamme si sono sviluppate a ridosso della linea ferroviaria Siracusa-Ragusa, nella zona di via Elorina, alimentate dalle alte temperature che caratterizzano questa giornata estiva.

Intervento difficoltoso

I soccorritori hanno incontrato notevoli difficoltà nel raggiungere alcune aree rurali a causa della conformazione impervia del territorio. Il rogo ha rapidamente divorato sterpaglie e alberi, propagandosi velocemente complice il caldo torrido delle ultime ore.

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Sul posto stanno operando diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate a circoscrivere il fronte delle fiamme e a mettere in sicurezza l’area, in particolare la tratta ferroviaria.

Maltempo sugli Iblei

Scenario completamente opposto nella zona montana degli Iblei, dove nel pomeriggio si è abbattuto un violento temporale accompagnato da fulmini e tuoni. Il forte contrasto termico ha generato celle temporalesche intense, portando un temporaneo sollievo dalla calura estiva nelle aree interne della provincia.

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