Scontro frontale sulla Rieti-Terni: 27 feriti, quattro in codice rosso

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Rieti – Domenica 2 agosto 2026

Grave incidente stradale nel pomeriggio sulla superstrada Rieti-Terni. Un camper e un pullman si sono scontrati frontalmente in un impatto devastante che ha coinvolto anche tre automobili. Il bilancio provvisorio è di 27 feriti, quattro dei quali versano in condizioni critiche.

I soccorsi e i feriti

Le operazioni di soccorso hanno visto l’intervento massiccio dei mezzi di emergenza. I quattro feriti più gravi sono stati trasportati in codice rosso: due dall’elicottero dell’Ares 118 al Policlinico Gemelli di Roma, gli altri due dall’elisoccorso 118 Umbria all’ospedale Santa Maria di Terni.

Gli altri 23 feriti, con codici gialli e verdi, sono stati distribuiti tra gli ospedali di Rieti, Terni e Foligno per ricevere le cure necessarie.

La dinamica dell’incidente

Secondo la ricostruzione preliminare fornita dalla Polizia stradale di Rieti, che sta operando congiuntamente con quella di Terni competente per territorio, il camper avrebbe invaso la corsia opposta mentre viaggiava in direzione Terni.

L’invasione di corsia ha provocato lo scontro frontale con il pullman che sopraggiungeva regolarmente nella direzione opposta, verso Rieti. L’impatto è stato estremamente violento: il camper è stato completamente disintegrato dalla collisione.

Il coinvolgimento di altri veicoli

Nella carambola sono rimaste coinvolte anche tre autovetture. Una di queste si è capovolta a seguito dell’urto, aggravando ulteriormente la situazione e complicando le operazioni di soccorso.

Indagini in corso

La Polizia stradale sta proseguendo gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e stabilire le cause che hanno portato il camper a invadere la corsia opposta. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.

La superstrada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore per consentire i soccorsi e i rilievi tecnici necessari alle indagini.

Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni dei feriti e sull’evoluzione delle indagini.

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