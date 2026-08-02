Sindaco Gallo contro la “cultura mafiologica”: “Non devo ringraziare nessuno per mille euro”

Palazzolo – Domenica 2 agosto 2026
Duro sfogo del sindaco Gallo in un video pubblicato su Facebook domenica mattina. Al centro della polemica, un finanziamento di mille euro destinato al comune di Palazzolo che ha scatenato una serie di reazioni e pressioni sul primo cittadino.
“Devi stare zitto, non devi parlare, anzi ci devi ringraziare” – queste, secondo Gallo, le richieste ricevute dopo aver commentato pubblicamente il contributo. Ma il sindaco respinge con fermezza questa logica: “Ma che devo ringraziare? Quale concetto avete dello Stato?”
La critica al sistema
Nel suo intervento, Gallo rivendica il diritto dei comuni a ricevere risorse senza dover esprimere gratitudine personale: “I cittadini versano allo Stato, alla Regione i tributi. Lo Stato, in maniera paritetica, uguale per tutti – almeno dovrebbe essere così – li ridistribuisce”.
Il sindaco definisce l’atteggiamento di chi pretende silenzio e ringraziamenti come “miseria mafiologica, culturalmente mafiologica”, denunciando una mentalità clientelare che trasforma diritti in favori: “Ti devi stare zitto e non devi parlare, anzi ci devi ringraziare che vi teniamo in vita”.
Il riferimento ai “tre santoni”
Nel video, Gallo fa riferimento ai “tre santoni” di Palazzolo, legati secondo la tradizione locale al culto della Dea Cibele, situati sulla strada tra Rusalini e Ispega. Un richiamo simbolico che sembra alludere a dinamiche di potere locale.
“I sindaci non dovrebbero ringraziare nessuno”, ribadisce Gallo, “perché i deputati sono lì eletti per svolgere il loro compito a favore di tutti, non del proprio clan, quindi a favore di tutti e non per la cerchia ristretta”.
Il video si conclude con un invito ironico ai cittadini: “Buona giornata a tutti e buona visita ai tre santoni”.
La dichiarazione del sindaco Gallo riaccende il dibattito sul rapporto tra enti locali e istituzioni regionali, sollevando interrogativi sulla trasparenza nella distribuzione delle risorse pubbliche e sulle pressioni che gli amministratori locali possono subire.