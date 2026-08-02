Pedaggio Siracusa-Rosolini: Carta chiede tariffe agevolate per i residenti e rinvio oltre il 2028

PALERMO – Una proposta concreta per mitigare l’impatto del pedaggio sulla Siracusa-Rosolini. A lanciarla è l’onorevole Giuseppe Carta, presidente della IV Commissione “Territorio, Ambiente e Mobilità” dell’Assemblea Regionale Siciliana, che annuncia un’iniziativa volta a tutelare i cittadini dei comuni interessati dall’infrastruttura.

Al centro della proposta tre punti cardine: l’introduzione di un biglietto a tariffa agevolata per i residenti, il rinvio dell’attivazione del pedaggio oltre il 2028 e la garanzia che i proventi vengano reinvestiti esclusivamente sulla tratta interessata.

«Come presidente della Commissione Territorio ed Ambiente, che ha competenza anche in materia di infrastrutture e grandi opere in Sicilia, mi farò promotore di un’iniziativa per introdurre la mitigazione del costo del pedaggio per i residenti dei comuni interessati», dichiara Carta. Il parlamentare regionale sottolinea come l’infrastruttura sia stata realizzata con risorse pubbliche e come, ad oggi, non esista una viabilità alternativa sicura per i cittadini.

«Proprio per questa ragione, una tariffa agevolata per i residenti rappresenta la misura più idonea ed equilibrata che il Cas possa adottare», aggiunge il presidente della Commissione.

L’iniziativa prevede inoltre una richiesta formale di posticipazione dell’introduzione del pedaggio. «Chiederò che l’introduzione del pedaggio venga intanto rinviata oltre il 2028», spiega Carta, annunciando contestualmente l’impegno per istituire «un sistema di tariffazione agevolata per i residenti, con un bigliettino a costo mitigato, così da ridurre l’impatto economico su famiglie, lavoratori e imprese che utilizzano questa arteria».

Particolare attenzione viene riservata alla destinazione dei proventi. «Vigilerò affinché le risorse derivanti dal pedaggio vengano reinvestite esclusivamente sulla Siracusa-Rosolini, per migliorarne sicurezza, manutenzione ed efficienza», assicura il deputato regionale. «Chi paga deve avere la certezza che quei fondi restino su questa infrastruttura e non vengano destinati ad altri progetti».

Nelle conclusioni, Carta rivendica un approccio pragmatico alla questione: «Non vogliamo alimentare polemiche, ma difendere concretamente le esigenze del territorio. Dobbiamo essere equilibrati, conciliando le esigenze gestionali dell’infrastruttura con i diritti dei cittadini».

«La mobilità non può trasformarsi in un costo aggiuntivo per chi ogni giorno percorre questa autostrada per lavorare, studiare o curarsi», conclude il presidente della IV Commissione. «Per questo continueremo a lavorare affinché le esigenze del territorio siano ascoltate e tutelate».