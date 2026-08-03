Estate Priolese: questa sera Manuela Ciunna con “‘Nzuccarata” a Viale Annunziata

PRIOLO GARGALLO – La rassegna Estate Priolese prosegue con un appuntamento di grande prestigio. Questa sera, a Viale Annunziata, si esibirà Manuela Ciunna con il suo progetto “‘Nzuccarata”, un concerto che celebra il terzo disco della cantante e cantautrice siciliana, vincitrice del concorso “Chicco Bettinardi – Nuovi Talenti del Jazz Italiano 2018”.

Sul palco, Manuela Ciunna sarà accompagnata da un quartetto d’eccezione: Marco Genovese al pianoforte, Riccardo Grosso al contrabbasso ed Emanuele Primavera alla batteria. L’artista si esibirà alla voce, chitarra e pandeiro, strumento a percussione tipico della tradizione brasiliana.

Il progetto “‘Nzuccarata”, pubblicato da Maqueta Records il 29 ottobre 2021, rappresenta un significativo “ritorno alle origini” per l’artista siciliana. Dopo aver approfondito il linguaggio jazz e dedicato due dischi alla cultura brasiliana, Manuela Ciunna ha scelto di reinterpretare alcune delle canzoni più note della tradizione popolare siciliana.

L’album nasce dall’esigenza di riconnettersi con le proprie radici, concretizzatasi nella composizione di “Vicè”, la ballad che ha dato vita all’intero progetto discografico. Il disco è stato registrato a Roma con la collaborazione di nomi prestigiosi del panorama jazz italiano: Paride Pignotti, Seby Burgio, Edoardo Petracci e Alessandro Marzi, oltre agli ospiti d’eccezione Nicola Stilo, Fabrizio Bosso e Michael Rosen.

Gli arrangiamenti, curati personalmente dall’artista, fondono sonorità dal sapore arcaico con elementi contemporanei, con l’intento di onorare la tradizione e al contempo proiettarla verso il futuro. Tra i brani reinterpretati figurano le celeberrime “Vitti na crozza”, “Malarazza”, “E vui durmiti”, “Stranizza d’amuri” e “Cu ti lu dissi”, quest’ultimo arrangiato a ritmo baião, testimonianza della passione di Manuela per la musica brasiliana.

«La tracklist del concerto, come quella dell’album, sarà come un intimo viaggio non solo attraverso la Sicilia, con i differenti paesaggi, i costumi e le inflessioni dialettali della iridescente Trinacria, ma anche attraverso i luoghi e gli artisti che hanno caratterizzato la mia storia culturale e personale», spiega Manuela Ciunna. «Tradizione siciliana insieme a brani della cultura brasiliana e a composizioni inedite. Ricordi, suoni ed emozioni racchiusi in un unico abbraccio musicale che vorrei condividere intimamente con il pubblico».

Un appuntamento imperdibile per gli amanti del jazz e della musica popolare siciliana rivisitata in chiave contemporanea.