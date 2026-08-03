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Cronaca, Sicilia, Siracusa

Siracusa: un uomo arrestato per detenzione e spaccio di droga

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Gli agenti della Polizia di Stato in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa hanno arrestato un uomo di 34 anni per detenzione ai fini dello spaccio di droga, già conosciuto alle forze di Polizia.

Dopo un controllo di Polizia, l’uomo era in stato evidente di nervosismo ed emanava un forte odore di marijuana. Gli agenti, così hanno effettuato una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del trentaquattrenne con il rinvenimento e sequestro di:

  • 1362 grammi di hashish
  • oltre mezzo chilogrammo di marijuana
  • 75 grammi di cocaina
  • 13 grammi di WAX (il cosiddetto miele dello sballo)
  • due bilancini di precisione
  • vario materiale usato per il confezionamento dello stupefacente e 590 euro in contanti.

Portate a termine le incombenze di legge l’uomo arrestato è stato condotto in carcere.

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