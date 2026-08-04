Melilli, riapre al traffico Via XXIV Reggimento Peloritani dopo i lavori di riqualificazione

Seguici e aiutaci a crescere

Completati i lavori di riqualificazione in Via XXIV Reggimento Peloritani, l’arteria torna da oggi regolarmente percorribile con il ripristino della viabilità originaria nell’area.

La strada, collegamento strategico tra il Convento dei Cappuccini e lo Stadio Comunale, è stata interessata da interventi di ammodernamento finalizzati a migliorare sicurezza, funzionalità e qualità dell’infrastruttura stradale.

Con la riapertura al traffico vengono ripristinate anche le precedenti disposizioni sulla circolazione: Via Rudinì torna a senso unico in ingresso, mentre Via Tristaino torna a senso unico in uscita.

Il sindaco, on. Giuseppe Carta, sottolinea che la riapertura di Via XXIV Reggimento Peloritani rappresenta un ulteriore tassello del percorso di riqualificazione e ammodernamento avviato dall’Amministrazione comunale sull’intero territorio. L’arteria, definita strategica, viene restituita alla città completamente rinnovata, più sicura, funzionale ed efficiente.

Secondo il primo cittadino, l’intervento contribuisce a migliorare la mobilità urbana e la qualità della vita della comunità, confermando la volontà dell’Amministrazione di investire su infrastrutture moderne e servizi adeguati alle esigenze dei cittadini.

Con la conclusione dei lavori, l’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno nel portare avanti il programma di riqualificazione delle infrastrutture cittadine, con l’obiettivo di potenziare sicurezza, mobilità e qualità dei servizi sul territorio.

##TAG Melilli, ViaXXIVReggimentoPeloritani, RiaperturaTraffico, Riqualificazione, Viabilità, GiuseppeCarta, SindacoGiuseppeCarta, ConventoCappuccini, StadioComunale, ViaRudinì, ViaTristaino, MobilitàUrbana, SicurezzaStradale, Infrastrutture, Ammodernamento, Comune, TerritorioComunale, LavoriPubblici

##FRASI CHIAVE melilli-riapre-via-xxiv-reggimento-peloritani via-xxiv-reggimento-peloritani-riaperta-al-traffico completati-lavori-riqualificazione ripristino-viabilità-originaria arteria-collega-convento-cappuccini-stadio-comunale lavori-ammodernamento-stradale sicurezza-funzionalità-qualità-infrastruttura ripristino-disposizioni-circolazione via-rudinì-senso-unico-ingresso via-tristaino-senso-unico-uscita sindaco-giuseppe-carta riqualificazione-territorio-comunale arteria-strategica-rinnovata strada-più-sicura-funzionale-efficiente miglioramento-mobilità-urbana qualità-vita-comunità programma-riqualificazione-infrastrutture-cittadine impegno-amministrazione-comunale servizi-adeguati-ai-cittadini