Maresanto, Priolo Gargallo: sapori autentici e accoglienza sincera

Un locale che convince senza bisogno di fronzoli: al Maresanto di Priolo Gargallo, in viale Annunziata, la qualita delle materie prime e la cura nei piatti fanno tutto il lavoro. Servizio attento e cortese, ambiente curato senza eccessi e un rapporto qualita-prezzo nella norma per la zona.

Abbiamo assaggiato una fritturina mista di pesce croccante e ben calibrata nella cottura, una caponata di spada saporita e ben bilanciata, spaghetti alle cozze con un piacevole retrogusto di affumicato e una pepata di cozze nella sua versione classica.

Il locale, situato in viale Annunziata, gode di una posizione comoda a pochi chilometri da Marina di Priolo. L’accoglienza della cittadina completa l’esperienza: Priolo conferma la sua vocazione di cittadina ospitale. Consigliato per una cena.

Servizio Buono Cortesia Buona Qualita/Prezzo Nella norma Accoglienza Buona