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Cronaca, Italia, Priolo Gargallo, Sicilia

Priolo: 23enne muore in un incidente stradale autonomo

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Un giovane è morto la scorsa notte in un incidente stradale autonomo. Il sinistro è avvenuto dieci minuti prima delle due sulla SS114 nei pressi dello svincolo per Priolo. La vettura era in direzione di marcia verso direzione Catania. Il conducente deceduto ,solo a bordo, A.S. ddi 23 dopo il violento impatto contro il guardrail. Sul posto polizia stradale di noto per rilievi e soccorsi. Dinamica in corso di accertamento .

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