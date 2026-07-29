Priolo: 23enne muore in un incidente stradale autonomo

Un giovane è morto la scorsa notte in un incidente stradale autonomo. Il sinistro è avvenuto dieci minuti prima delle due sulla SS114 nei pressi dello svincolo per Priolo. La vettura era in direzione di marcia verso direzione Catania. Il conducente deceduto ,solo a bordo, A.S. ddi 23 dopo il violento impatto contro il guardrail. Sul posto polizia stradale di noto per rilievi e soccorsi. Dinamica in corso di accertamento .