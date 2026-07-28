Siracusa: la Polizia di Stato arresta un uomo per tentato omicidio

Domenica pomeriggio gli agenti della Polizia di Stato in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa insieme ai colleghi dell’Arma dei Carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione di un’aggressione fra due cittadini stranieri nel parco del Foro Siracusano.



Arrivati sul posto si è verificato che un trentenne, di origine nigeriana, ha aggredito due cittadini stranieri entrambi tunisini, ferendone uno con un’accetta. L’uomo bloccato nei pressi della stazione dai poliziotti e dai carabinieri, nel

tentativo di allontanarsi con ancora l’accetta in possesso è stato arrestato per il reato di tentato di omicidio e condotto nel carcere di Cavadonna.



La vittima non è in pericolo di vita e ha riportato lesioni guaribili in 30 giorni.