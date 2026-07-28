Augusta: espulso cittadino straniero non in regola con il permesso di soggiorno

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Gli agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Augusta, hanno condotto alla frontiera un cittadino straniero di origine albanese per l’espulsione dal territorio nazionale.



L’uomo rintracciato dal personale del Reparto Prevenzione Crimine di Catania, nell’ambito dei servizi ad alto impatto effettuati ad Augusta a seguito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica il 10 luglio.

Il cittadino è stato soggetto al provvedimento di espulsione, emesso dal Prefetto di Siracusa, perché non in regola con le norme sul soggiorno in Italia. Ieri a seguito dell’istruttoria dell’Ufficio Immigrazione è stato accompagnato alla frontiera.