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Catania, Noto, Sicilia, Sicurezza

Zona Montana, controlli del territorio: 110 persone identificate e 46 mezzi verificati

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Dopo quanto predisposto dal Prefetto Chiara Armenia nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, è stato pianificato un servizio straordinario interforze di controllo del territorio nella zona montana che, ad alternanza, sarà svolto da tutte le forze di polizia per maggiore sicurezza e presenza sul territorio delle forze dell’ordine.

Il servizio serve a prevenire e reprimere ogni forma di illegalità, come nella serata di ieri. Gli agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di P.S. di Noto e al Reparto Prevenzione Crimine di Catania hanno identificato 110 persone e controllato 46 mezzi.

Ci sono state 2 sanzioni amministrative per mancata revisione del mezzo e per guida senza patente. I servizi di prevenzione, sicurezza e repressione proseguiranno nei prossimi giorni.

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