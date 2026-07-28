Zona Montana, controlli del territorio: 110 persone identificate e 46 mezzi verificati

Dopo quanto predisposto dal Prefetto Chiara Armenia nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, è stato pianificato un servizio straordinario interforze di controllo del territorio nella zona montana che, ad alternanza, sarà svolto da tutte le forze di polizia per maggiore sicurezza e presenza sul territorio delle forze dell’ordine.



Il servizio serve a prevenire e reprimere ogni forma di illegalità, come nella serata di ieri. Gli agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di P.S. di Noto e al Reparto Prevenzione Crimine di Catania hanno identificato 110 persone e controllato 46 mezzi.

Ci sono state 2 sanzioni amministrative per mancata revisione del mezzo e per guida senza patente. I servizi di prevenzione, sicurezza e repressione proseguiranno nei prossimi giorni.