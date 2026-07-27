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Cronaca, Italia, Pachino, Sicilia

Pachino, bracciante muore in una serra a 60 anni: malore fatale in contrada Longarini

Vittima Ahmed Belkihal, algerina residente in Italia da trent'anni con regolare permesso. Inutili i tentativi di rianimazione. Salma a Lentini, autorità giudiziaria valuterà autopsia
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PACHINO (SR) – Tragedia sul lavoro in contrada Longarini, nel territorio di Pachino, dove un bracciante di 60 anni, Ahmed Belkihal, di nazionalità algerina e residente in Italia con regolare permesso di soggiorno da quasi trent’anni, è deceduto mentre si trovava al lavoro all’interno di una serra.

Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe accusato un malore improvviso. Sul posto è intervenuta un’ambulanza proveniente da Siracusa: i sanitari hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma purtroppo per il sessantenne non c’è stato nulla da fare.

La salma è stata trasferita all’ospedale di Lentini, dove l’autorità giudiziaria valuterà l’eventuale esecuzione dell’esame autoptico per accertare con precisione le cause del decesso. Al momento non risultano comunicazioni ufficiali delle autorità che confermino le cause della morte.

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