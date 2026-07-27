Alternativa Libera, la proposta: patto di collaborazione per l’igiene del mercato

Le condizioni igienico sanitarie carenti nei bagni del Mercato ortofrutticolo di Siracusa hanno spinto Alternativa Libera alla richiesta di sottoscrizione di un patto di Collaborazione per la gestione dei servizi igienici.
Il rappresentante di Alternativa Libera, Salvatore Russo – partendo dalle considerazioni che l’amministrazione ha investito risorse pubbliche nella riqualificazione dei servizi igienici e dunque risulta interesse della collettività garantirne il mantenimento, il decoro e la piena fruibilità – ha raccolto la disponibilità di cittadini interessati a collaborare
gratuitamente con il Comune per la gestione dei servizi igienici.
Il sostegno delle spese avverrà tramite offerte volontarie, donazioni o sponsorizzazioni consentite dalla legge.
Le richieste di Alternativa libera prevedono:
- La pubblicazione di una Manifestazione di Interesse aperta a cittadini, associazioni, Enti del Terzo Settore, cooperative sociali e comitati civici interessati alla gestione collaborativa dei servizi igienici del Mercato Ortofrutticolo.
- La predisposizione di uno schema di Patto di Collaborazione che disciplini apertura, chiusura, pulizia, piccola manutenzione, segnalazione guasti, responsabilità, coperture assicurative, durata della sperimentazione e modalità di verifica.
- Che la gestione avvenga senza costi per il Comune, mediante offerte volontarie, donazioni, sponsorizzazioni e altre forme di autofinanziamento consentite, escludendo qualsiasi pagamento obbligatorio per l’utilizzo dei servizi.
- L’avvio di una fase sperimentale al termine della quale valutare qualità del servizio, livello di pulizia, sostenibilità economica e tutela del patrimonio comunale.