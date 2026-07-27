Alternativa Libera, la proposta: patto di collaborazione per l’igiene del mercato

Le condizioni igienico sanitarie carenti nei bagni del Mercato ortofrutticolo di Siracusa hanno spinto Alternativa Libera alla richiesta di sottoscrizione di un patto di Collaborazione per la gestione dei servizi igienici.

Il rappresentante di Alternativa Libera, Salvatore Russo – partendo dalle considerazioni che l’amministrazione ha investito risorse pubbliche nella riqualificazione dei servizi igienici e dunque risulta interesse della collettività garantirne il mantenimento, il decoro e la piena fruibilità – ha raccolto la disponibilità di cittadini interessati a collaborare

gratuitamente con il Comune per la gestione dei servizi igienici.

Il sostegno delle spese avverrà tramite offerte volontarie, donazioni o sponsorizzazioni consentite dalla legge.

Le richieste di Alternativa libera prevedono: