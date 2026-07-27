Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.
Ok, I Agree
Sanità, Sicilia, Siracusa

Alternativa Libera, la proposta: patto di collaborazione per l’igiene del mercato

0 Comments1 Min Read
Seguici e aiutaci a crescerepatto collaborazione igiene mercato

Le condizioni igienico sanitarie carenti nei bagni del Mercato ortofrutticolo di Siracusa hanno spinto Alternativa Libera alla richiesta di sottoscrizione di un patto di Collaborazione per la gestione dei servizi igienici.

Il rappresentante di Alternativa Libera, Salvatore Russo – partendo dalle considerazioni che l’amministrazione ha investito risorse pubbliche nella riqualificazione dei servizi igienici e dunque risulta interesse della collettività garantirne il mantenimento, il decoro e la piena fruibilità – ha raccolto la disponibilità di cittadini interessati a collaborare
gratuitamente con il Comune per la gestione dei servizi igienici.

Il sostegno delle spese avverrà tramite offerte volontarie, donazioni o sponsorizzazioni consentite dalla legge.
Le richieste di Alternativa libera prevedono:

  1. La pubblicazione di una Manifestazione di Interesse aperta a cittadini, associazioni, Enti del Terzo Settore, cooperative sociali e comitati civici interessati alla gestione collaborativa dei servizi igienici del Mercato Ortofrutticolo.
  2. La predisposizione di uno schema di Patto di Collaborazione che disciplini apertura, chiusura, pulizia, piccola manutenzione, segnalazione guasti, responsabilità, coperture assicurative, durata della sperimentazione e modalità di verifica.
  3. Che la gestione avvenga senza costi per il Comune, mediante offerte volontarie, donazioni, sponsorizzazioni e altre forme di autofinanziamento consentite, escludendo qualsiasi pagamento obbligatorio per l’utilizzo dei servizi.
  4. L’avvio di una fase sperimentale al termine della quale valutare qualità del servizio, livello di pulizia, sostenibilità economica e tutela del patrimonio comunale.
PROPOSTA PER ATTIVAZIONE DI UN PERCORSO DI A MEDIANTE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E PATTO DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI IGIENICI DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO COMUNALE DI SIRACUSADownload

Segui Web Live TV su Google NewsAggiungi wltv alle fonti preferite

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts