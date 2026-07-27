Noto: bilancio riequilibrato. La risposta di Rosa a Marziano

In merito alla vicenda dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato approvata dal Consiglio Comunale di Noto – al vaglio della Commissione ministeriale per la stabilità finanziaria degli enti locali – il vicepresidente del Libero Consorzio ed esponente di Grande Sicilia Pietro Rosa ha replicato alle domande dell’onorevole Bruno Marziano.

Marziano aveva posto i seguenti quesiti: “Il Presidente del Consiglio comunale ha ricevuto comunicazioni dalla Commissione ministeriale? E, in caso affermativo, perché il Consiglio comunale non ne è stato informato?

Il vicepresidente Rosa, stupito per le domande perché «il quesito non è stato posto da un neofita della politica, ma da un uomo navigato che ha ricoperto ruoli istituzionali di importante rilievo. In qualità di Presidente del Consiglio Comunale di Noto non ho ricevuto alcuna comunicazione da parte della Commissione ministeriale per la stabilità finanziaria degli enti locali. L’On. Marziano dovrebbe sapere che, per competenza, la Commissione ministeriale non si relaziona, né ha motivo di farlo, con il Presidente del Consiglio Comunale“.

Rosa sottolinea che le competenze del Presidente del Consiglio Comunale entrano in gioco solo dopo la presentazione della proposta corredata dagli allegati e approvata dal ministero, non prima. “In questa fase di valutazione, non sono coinvolti né l’organo consiliare né il suo Presidente, in quanto non interlocutori della competente Commissione ministeriale.

Nessuna polemica da parte mia, ma la sola volontà di chiarire ciò che può e non deve generare confusioni di ruoli e funzioni che non fanno bene a nessuno. Auguro all’On. Marziano, con il quale ritengo di avere un buon rapporto, un buon prosieguo di attività politica basata sui contenuti“.