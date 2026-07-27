Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.
Ok, I Agree
Acireale, Eventi, Sicilia

Acireale: la festa di Santa Venera martire che “continua a parlare alla vita presente”

0 Comments2 Mins Read
Seguici e aiutaci a crescerefesta Santa Venera

Migliaia di fedeli per riscoprire il significato dei festeggiamenti in nome di Santa Venera. Il 25 e 26 luglio ad Acireale si sono svolte le celebrazioni in onore della Vergine e Martire, patrona della città e della diocesi.

La Deputazione della Reale Cappella di Santa Venera insieme al Circolo Santa Venera e alla Basilica Cattedrale, guidata dal parroco don Mario Fresta, ha coordinato l’organizzazione della festa, curando un ricco programma liturgico e devozionale.

Durante le celebrazioni iIl vescovo di Acireale, mons. Antonino Raspanti, ha presentato Santa Venera come donna libera, appartenente a Cristo. La sua verginità rappresenta, ha dichiarato il monsignore “il segno di una scelta radicale che non mortifica la natura umana, ma la porta a compimento nell’amore di Dio”.

Celebrazione ma anche sguardo alle ferite del nostro tempo

Durante i festeggiamenti non è mancata una riflessione sulle tragedie del nostro tempo: dalle vittime delle guerre, alle morti nel Mediterraneo, fino al femminicidio; tutte ferite del nostro tempo a dimostrazione di quanto «abbiamo perso il senso del limite e delle relazioni, lasciando spazio alla logica del possesso anziché a quella del dono».

Nel Pontificale della Solennità, l’eparca di Piana degli Albanesi, il vescovo mons. Raffaele de Angelis ha poi invitato i fedeli a vivere la festa come un evento di grazia. «Le campane, le luminarie e il passaggio del busto reliquiario lungo le strade trovano il loro vero significato soltanto se conducono a Cristo», ha affermato, ricordando che «il Vangelo non appartiene al passato, ma genera ancora oggi uomini e donne di fede».

Infine ha invitato a costruire una vita fedele alle proprie responsabilità, nella carità verso i più fragili e nella testimonianza del Vangelo nelle famiglie, nel lavoro e nella società «Non basta l’emozione della festa, serve una vita trasformata in Cristo».

Una festa frutto di collaborazione tra istituzioni ecclesiali, realtà associative e volontari

Il presidente della Deputazione della Reale Cappella di Santa Venera, Salvo Iannuli, ha espresso soddisfazione per il clima di collaborazione con le istituzioni ecclesiastiche e civili, in particolare con il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo. «La riuscita delle celebrazioni – dice Iannuli – è frutto della sinergia tra istituzioni ecclesiali, realtà associative e volontari.

Solo attraverso una collaborazione autentica è possibile custodire e trasmettere il patrimonio di fede e di tradizioni che Santa Venera continua a rappresentare per la nostra comunità».

Segui Web Live TV su Google NewsAggiungi wltv alle fonti preferite

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts