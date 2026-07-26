Randazzo, colpito da pallonata scoppia il pallone con un coltello: denunciato 81enne

RANDAZZO (CT) – “Ragazzi questo pallone ve lo taglio…”: la minaccia che torna alla memoria di chi ha giocato a calcio in strada è diventata realtà a Randazzo, dove un 81enne ha messo in atto quanto promesso, scoppiando con un coltello il pallone di alcuni ragazzini che giocavano in via Bonaventura.

L’anziano, colpito per sbaglio da una pallonata, ha impugnato un coltello a serramanico e ha tagliato il pallone, tra la paura e lo sconforto dei piccoli calciatori, ma anche di qualche adulto che ha segnalato l’accaduto ai carabinieri.

I militari dell’Arma sono intervenuti e hanno rintracciato l’81enne poco distante dal luogo dell’accaduto. Sottoposto a controllo, l’anziano è stato trovato in possesso del coltello, della lunghezza complessiva di 13 centimetri, con una lama di 5 centimetri, che è stato sequestrato. L’uomo è stato denunciato per porto di armi atti ad offendere.