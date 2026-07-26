Termini Imerese, vasto incendio nella zona industriale: rogo circoscritto, distrutti tre capannoni

TERMINI IMERESE (PA) – Vasto incendio nella zona industriale di Termini Imerese, in provincia di Palermo. Le fiamme hanno distrutto tre capannoni prima di essere circoscritte dalle squadre di soccorso. Lo ha comunicato il dipartimento Protezione civile della Regione Siciliana attraverso i propri canali social.

Sul posto sono intervenute 17 squadre dei vigili del fuoco, affiancate da cinque squadre del volontariato di Protezione civile con altrettanti mezzi antincendio attivati dalla Regione. L’elicottero del Corpo forestale regionale, inviato immediatamente, non ha potuto effettuare i lanci d’acqua a causa del forte vento che non consentiva di operare in condizioni di sicurezza. La Regione ha quindi richiesto al Centro operativo aereo unificato del dipartimento nazionale della Protezione civile l’intervento di due Canadair.

“È in corso un incendio di proporzioni vastissime nella nostra zona industriale”, ha dichiarato la sindaca di Termini Imerese, Maria Terranova, sul proprio profilo Facebook. “Abbiamo attivato il Centro operativo comunale con tutte le sue funzioni e stiamo seguendo costantemente l’evolversi della situazione. Sul posto sono impegnati i vigili del fuoco, i gruppi di Protezione civile, le forze dell’ordine, la polizia municipale e tutti gli uomini e le donne che stanno lavorando senza sosta per fronteggiare l’emergenza”. La sindaca ha pregato i cittadini di “evitare gli spostamenti non necessari”.

Per precauzione, l’Anas aveva temporaneamente bloccato il traffico sull’autostrada A19 Palermo-Catania, lungo la carreggiata in direzione del capoluogo etneo. Successivamente il tratto è stato riaperto.

Il capo del Dipartimento regionale della Protezione civile, Salvo Cocina, è rimasto in costante contatto con il presidente della Regione, Renato Schifani, aggiornandolo sull’evoluzione della situazione. Le operazioni di spegnimento e di bonifica proseguiranno fino alla completa messa in sicurezza dell’area.