Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.
Ok, I Agree
Sicilia, Siracusa, Sport

Circolo Canottieri Ortigia: confermato l’attaccante serbo Veljko Tankosic

0 Comments1 Min Read
Seguici e aiutaci a crescereCircolo Canottieri Ortigia Tankosic

Un’altra conferma in casa Circolo Canottieri Ortigia, con l’attaccante serbo naturalizzato georgiano Veljko Tankosic per la stagione 2026/2027.

L’attaccante classe ‘97 ha rinnovato il contratto ed è già a disposizione del nuovo tecnico Koljanin. Il suo arrivo risale a gennaio scorso nella città aretusea e nei sei mesi disputati con l’Ortigia l’atleta si è integrato nel gruppo con un valido
contributo alla crescita della squadra.

Un talento, fatto di disciplina tattica ed esperienza internazionale, con il quale si è raggiunta la salvezza della squadra, grazie anche ai suoi 23 gol in campionato.

Sono davvero felice di far parte dell’Ortigia – dice Koljanin – anche nella prossima stagione e di poterci essere fin dall’inizio. L’anno scorso sono stato davvero contento di aver scelto questo club, la squadra mi ha accolto benissimo e mi ha fatto sentire subito parte del gruppo. Anche nella prossima stagione avremo un roster giovane, ma abbiamo talento e sono convinto che, attraverso il lavoro, potremo giocare alla grande e vivere un anno molto positivo”.

Il pensiero dell’atleta va poi ai sostenitori biancoverdi, a cui augura il meglio e spera nel loro sostegno nella prossima stagione, come quella trascorsa oltre a renderli felici.

Segui Web Live TV su Google NewsAggiungi wltv alle fonti preferite

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts