Circolo Canottieri Ortigia: confermato l’attaccante serbo Veljko Tankosic

Un’altra conferma in casa Circolo Canottieri Ortigia, con l’attaccante serbo naturalizzato georgiano Veljko Tankosic per la stagione 2026/2027.

L’attaccante classe ‘97 ha rinnovato il contratto ed è già a disposizione del nuovo tecnico Koljanin. Il suo arrivo risale a gennaio scorso nella città aretusea e nei sei mesi disputati con l’Ortigia l’atleta si è integrato nel gruppo con un valido

contributo alla crescita della squadra.

Un talento, fatto di disciplina tattica ed esperienza internazionale, con il quale si è raggiunta la salvezza della squadra, grazie anche ai suoi 23 gol in campionato.

“Sono davvero felice di far parte dell’Ortigia – dice Koljanin – anche nella prossima stagione e di poterci essere fin dall’inizio. L’anno scorso sono stato davvero contento di aver scelto questo club, la squadra mi ha accolto benissimo e mi ha fatto sentire subito parte del gruppo. Anche nella prossima stagione avremo un roster giovane, ma abbiamo talento e sono convinto che, attraverso il lavoro, potremo giocare alla grande e vivere un anno molto positivo”.

Il pensiero dell’atleta va poi ai sostenitori biancoverdi, a cui augura il meglio e spera nel loro sostegno nella prossima stagione, come quella trascorsa oltre a renderli felici.