Era giugno 2022 quando gli Agenti della Polizia di Stato in servizio alla Squadra Mobile della Questura di Siracusa hanno arrestato un uomo responsabile del reato di omicidio preterintenzionale di un automobilista. Oggi l’uomo è stato condannato a 10 anni.

L’attività investigativa si è basata sulle testimonianze dei presenti che hanno assistito increduli all’accaduto e sulle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza. Dopo l’analisi si è accertato che i due uomini, all’epoca dei fatti 77 anni (l’aggressore) e 82 anni (la vittima), avevano avuto una lite in strada in viale Teracati, probabilmente per futili motivi legati alla circolazione stradale.

Da un acceso diverbio si è arrivati all’aggressione, a seguito della quale la vittima, presa a calci e spinta con forza con entrambe le mani dall’aggressore ha battuto la testa a terra riportando la frattura del cranio ed un edema celebrale che ne hanno determinato il decesso dopo una settimana di ricovero in ospedale.

L’aggressore aveva provato ad allontanarsi a bordo del suo scooter ma è stato bloccato dai presenti e poi arrestato dagli agenti della Polizia di Stato intervenuti immediatamente. L’uomo, condannato è stato posto ai domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.