Siracusa: controlli della Polizia sul territorio per un fine settimana sicuro

Si intensifica a Siracusa e provincia il servizio di controlli della Polizia di Stato.

I controlli saranno svolti per tutto il periodo estivo per garantire la massima sicurezza a cittadini e turisti. Questo fine settimana, il 24 luglio a Noto, gli agenti della Polizia di Stato in servizio al Commissariato di Noto e al Reparto Prevenzione Crimine di Catania hanno identificato 94 persone e controllato 43 veicoli.



È stata ritirata una patente di guida e un’autovettura è stata posta sotto sequestro, 3 sono state le sanzioni amministrative elevate per guida senza patente e per mancata copertura assicurativa.

Sabato 25 luglio, invece, agenti della Polizia Stradale hanno effettuato un servizio di controllo del territorio lungo la statale SS114 identificando 68 persone, alcune delle quali sottoposte a verifiche per rilevare l’eventuale abuso di alcool o droghe.

Nell’ambito dei controlli sono state contestate due sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle norme del codice della strada e sono state ritirate una patente di guida e una carta di circolazione.

