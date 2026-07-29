Incidente stradale sulla SP 25: traffico in tilt a Marina di Ragusa

Foto Franco Assenza

Marina di Ragusa (RG) – Mattinata difficile per gli automobilisti in transito sulla strada provinciale 25. Un incidente stradale verificatosi intorno alle ore 10:30 di questa mattina ha causato pesanti ripercussioni sulla viabilità, con il traffico praticamente paralizzato per diverse ore.

Il sinistro, le cui dinamiche sono ancora in fase di accertamento, ha coinvolto alcuni veicoli e ha provocato il ferimento lieve di una persona. Fortunatamente, nonostante l’impatto, le condizioni del ferito non destano preoccupazione.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi sanitari per prestare le prime cure al ferito, mentre le forze dell’ordine hanno provveduto ai rilievi del caso e alla gestione della circolazione.

La viabilità sulla provinciale 25 ha subito pesanti rallentamenti, con i veicoli costretti a procedere a passo d’uomo per diverse centinaia di metri. La situazione ha creato notevoli disagi agli automobilisti, molti dei quali diretti verso le località balneari della zona.

Le operazioni di messa in sicurezza del tratto stradale e di rimozione dei veicoli coinvolti sono proseguite per tutta la mattinata. Si raccomanda agli automobilisti di prestare la massima attenzione e, se possibile, di utilizzare percorsi alternativi.

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