Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.
Ok, I Agree
Cronaca, Italia, Ragusa, Sicilia

Incidente stradale sulla SP 25: traffico in tilt a Marina di Ragusa

0 Comments1 Min Read
Seguici e aiutaci a crescere

Foto Franco Assenza

Marina di Ragusa (RG) – Mattinata difficile per gli automobilisti in transito sulla strada provinciale 25. Un incidente stradale verificatosi intorno alle ore 10:30 di questa mattina ha causato pesanti ripercussioni sulla viabilità, con il traffico praticamente paralizzato per diverse ore.

Il sinistro, le cui dinamiche sono ancora in fase di accertamento, ha coinvolto alcuni veicoli e ha provocato il ferimento lieve di una persona. Fortunatamente, nonostante l’impatto, le condizioni del ferito non destano preoccupazione.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi sanitari per prestare le prime cure al ferito, mentre le forze dell’ordine hanno provveduto ai rilievi del caso e alla gestione della circolazione.

La viabilità sulla provinciale 25 ha subito pesanti rallentamenti, con i veicoli costretti a procedere a passo d’uomo per diverse centinaia di metri. La situazione ha creato notevoli disagi agli automobilisti, molti dei quali diretti verso le località balneari della zona.

Le operazioni di messa in sicurezza del tratto stradale e di rimozione dei veicoli coinvolti sono proseguite per tutta la mattinata. Si raccomanda agli automobilisti di prestare la massima attenzione e, se possibile, di utilizzare percorsi alternativi.

Tag: incidente-stradale, Marina-di-Ragusa, SP-25, strada-provinciale-25, traffico-paralizzato, traffico-rallentato, veicoli-passo-uomo, ferito-lieve, sinistro-stradale, viabilità, mattinata, ore-10:30, soccorsi-sanitari, forze-ordine, rilievi, circolazione, disagi-automobilisti, messa-in-sicurezza, rimozione-veicoli, percorsi-alternativi, Ragusa, provincia-di-Ragusa, località-balneari, Sicilia

Segui Web Live TV su Google NewsAggiungi wltv alle fonti preferite

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts