Incendio notturno devasta il deposito della Repack: salvo il capannone produttivo

Santa Croce Camerina (RG) – Un violento rogo ha colpito nella notte la Repack S.r.l., azienda specializzata nella produzione di imballaggi in cartone per l’ortofrutta, situata in contrada Imperatore lungo la strada provinciale 85.

L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte, alle ore 00:25, quando le fiamme hanno avvolto il deposito dell’azienda. Immediato l’intervento di due squadre dei Vigili del Fuoco: una proveniente dal Comando provinciale di Ragusa e una dal distaccamento volontario di Santa Croce Camerina.

Grazie alla rapidità dell’operazione, i pompieri sono riusciti a circoscrivere l’incendio impedendo che le fiamme raggiungessero il capannone destinato alle lavorazioni. Il rogo ha tuttavia lambito alcune serre nelle immediate vicinanze della struttura.

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione locale, che hanno avviato le indagini per accertare le cause del rogo. Gli inquirenti procederanno all’acquisizione delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Le operazioni di spegnimento degli ultimi focolai proseguono ancora in queste ore. Il bilancio è pesante: il deposito e l’intera struttura metallica sono andati completamente distrutti e sono stati dichiarati inagibili.

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