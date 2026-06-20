Marina di Priolo, tolleranza zero sui rifiuti: da domani scattano le multe

PRIOLO GARGALLO – Stretta dell’Amministrazione comunale contro l’abbandono dei rifiuti sulla spiaggia di Marina di Priolo. Da domani, domenica 21 giugno, scatta la tolleranza zero: chi verrà sorpreso ad abbandonare rifiuti sul litorale o nelle aree limitrofe sarà sanzionato secondo la normativa vigente.

Oggi prevenzione, domani sanzioni

Gli agenti della Polizia Municipale sono impegnati oggi, sabato 20 giugno, in un servizio dedicato alla prevenzione e alla sensibilizzazione dei fruitori della spiaggia. L’operazione, disposta dal sindaco Pippo Gianni in sinergia con l’assessore al Mare Federica Limeri e l’assessore all’Ambiente Alessandro Biamonte, punta a richiamare tutti al rispetto dell’ambiente e delle regole di civile convivenza.

Più cassonetti per favorire il conferimento

Rispetto agli anni precedenti, l’Amministrazione ha posizionato un maggior numero di cassonetti lungo il litorale per garantire un conferimento dei rifiuti più agevole. L’obiettivo è mantenere la spiaggia pulita e decorosa per residenti e visitatori.

Il sindaco Gianni e gli assessori Limeri e Biamonte chiedono la collaborazione di tutti affinché Marina di Priolo possa essere vissuta in un ambiente pulito e accogliente.