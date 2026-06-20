Pachino, scoperta la “truffa della ballerina”: denunciata una donna

Una donna, residente in provincia di Roma, è stata denunciata dai poliziotti perché ritenuta responsabile dei reati di truffa, accesso abusivo a sistema informatico e sostituzione di persona nell’ambito di una sofisticata frode online conosciuta come “truffa della ballerina”.

L’indagine, condotta dagli agenti del Commissariato di Pachino, è partita dalla denuncia di una cittadina che aveva segnalato l’accesso illecito al proprio account WhatsApp. Una volta ottenuto il controllo del profilo, gli autori del raggiro avevano utilizzato l’account compromesso per inviare ai contatti della vittima richieste di denaro apparentemente provenienti dalla stessa.

Tra le persone raggiunte dai messaggi fraudolenti vi era anche una parente della donna, che, convinta della genuinità della richiesta, ha effettuato un bonifico di 395 euro su un conto corrente indicato dai truffatori.

Le successive attività investigative, supportate da un’attenta analisi della documentazione bancaria acquisita dagli inquirenti, hanno consentito di risalire all’utilizzatrice del conto corrente sul quale era confluito il denaro e di identificarla come presunta responsabile della truffa.

Gli accertamenti hanno inoltre permesso di ricostruire il meccanismo utilizzato per impossessarsi dell’account WhatsApp della vittima. La donna sarebbe infatti caduta nella cosiddetta “truffa della ballerina”, un raggiro sempre più diffuso sulle piattaforme di messaggistica istantanea.

La frode si basa sull’invio di un messaggio che invita a votare una presunta ballerina impegnata in un concorso di danza. Cliccando sul link allegato, la vittima viene indirizzata a una pagina fraudolenta dove le viene richiesto di inserire il proprio numero di telefono e un codice di verifica ricevuto via SMS. In questo modo i malintenzionati riescono a ottenere il controllo dell’account WhatsApp, utilizzandolo successivamente per contattare amici e parenti della vittima e chiedere somme di denaro.