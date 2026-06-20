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Siracusa

Abbattono per gioco un big bag nel cantiere del Talete

Francesco Nania0 Comments1 Min Read

Gesto di irresponsabile leggerezza la scorsa notte nell’area di cantiere del terrazzo Talete, sopra l’omonimo parcheggio di Ortigia. Un gruppo di giovani ha preso di mira uno dei pesanti big bag, per realizzare quattro rettilinei della lunghezza di circa trecento metri tipo pista di atletica sul terrazzo, trasformandolo in un improvvisato bersaglio per una bravata.

Secondo quanto si vede in un video circolato sui social, i ragazzi hanno ripetutamente scosso e spinto il grande contenitore fino a provocarne la caduta. Una scena che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi: il big bag, infatti, pesava oltre mille chilogrammi e il rischio che qualcuno potesse essere travolto era concreto.

By Francesco Nania

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