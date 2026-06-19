Scontro fra moto: vittima Davis Aloschi, talento della Scala di Milano

Una giovane vita spezzata troppo presto, un sogno interrotto nel momento in cui stava prendendo forma. La città di Siracusa piange Davis Aloschi, promettente ballerino di appena 16 anni e studente della prestigiosa Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano, deceduto in seguito a un tragico incidente stradale avvenuto nella notte.

Il giovane si trovava a bordo di un motociclo 125 guidato da un amico quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato l’incidente che gli è costato la vita. Una notizia che ha gettato nello sconforto la famiglia, gli amici e l’intera comunità siracusana, raggiungendo anche Milano, dove Davis era conosciuto e apprezzato per il suo talento, la sua determinazione e il suo carattere solare.

Davis aveva scoperto fin da bambino una profonda passione per la danza, trasformata negli anni in un percorso di studio e sacrificio. Nel 2022 aveva superato con successo il periodo di prova estivo che gli aveva aperto le porte dell’Accademia Teatro alla Scala, una delle istituzioni più prestigiose al mondo nel campo della formazione artistica.

Trasferitosi a Milano, viveva presso il Convitto Nazionale Pietro Longone, dove aveva saputo integrarsi rapidamente, conquistando la stima di compagni e insegnanti grazie alla sua disponibilità e alla sua inesauribile energia.

Il suo percorso artistico era già costellato di importanti riconoscimenti. Nel dicembre 2023 era stato selezionato per partecipare al balletto “Coppélia”, con la coreografia di Alexei Ratmansky, mentre nel dicembre 2024 aveva preso parte a “Lo Schiaccianoci” nella storica versione firmata da Rudolf Nureyev, calcando così il palcoscenico di uno dei teatri più celebri del mondo.