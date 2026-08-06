Depuratore di Augusta: firmato il contratto da 69 mln di euro

“La firma del contratto per il depuratore di Augusta premia un lavoro istituzionale che ho seguito personalmente, anche nei momenti più complessi e lontano dai riflettori. In questi mesi ho mantenuto un confronto diretto con il commissario straordinario Fabio Fatuzzo, sollecitando l’avanzamento delle procedure e accompagnando i diversi passaggi necessari per arrivare a questo risultato”. Lo dichiara Luca Cannata, vicepresidente della Commissione Bilancio della Camera e deputato di Fratelli d’Italia.

L’investimento di oltre 69 milioni di euro è ormai entrato nella sua fase concreta e l’obiettivo annunciato è l’apertura del cantiere entro settembre. “È una notizia importante per Augusta, che attende da decenni una risposta a un problema non più rinviabile – sottolinea -. La depurazione delle acque riguarda direttamente la salute del nostro mare, la tutela dell’ambiente e le prospettive economiche e turistiche della città. Per questo il nostro impegno non si esaurisce con la firma del contratto: insieme al gruppo locale di Fratelli d’Italia continueremo a confrontarci con il commissario Fatuzzo e a monitorare il rispetto dei tempi fino alla consegna dell’opera. Quando le istituzioni lavorano con serietà, ciascuna per la propria parte, i risultati arrivano. Oggi riconosciamo un passo avanti concreto; da domani continueremo a lavorare affinché il cantiere parta nei tempi previsti e Augusta possa finalmente avere il depuratore che merita”.