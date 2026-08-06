Priolo, “Estate Inclusiva”: al via il ricco calendario di attività accessibili fino al 17 settembre

Priolo Gargallo – Un’estate all’insegna dell’inclusione e della partecipazione. È partito ufficialmente “Estate Inclusiva”, il progetto promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Pippo Gianni e dall’Assessore alle Politiche Sociali Gipi Marullo, che offre un ricco calendario di attività accessibili a tutti, con particolare attenzione alle persone con disabilità.

Un programma ricco e variegato per tutti

“L’inclusione vuole dire cultura”, sottolinea l’Assessore Marullo. Il programma di “Estate Inclusiva” spazia tra numerose proposte pensate per favorire l’integrazione, la socializzazione e lo sviluppo di competenze:

Stand Up Paddle presso il lido comunale – Escursioni in sup accessibili condotte da istruttori qualificati (date: 2, 3, 8, 9, 10, 11, 16, 23, 24, 29, 30 e 31 agosto, orari 10:00-13:00 e 16:00-19:00)

– Escursioni in sup accessibili condotte da istruttori qualificati (date: 2, 3, 8, 9, 10, 11, 16, 23, 24, 29, 30 e 31 agosto, orari 10:00-13:00 e 16:00-19:00) Natura, animali e laboratori educativi – Attività all’aria aperta per scoprire l’ambiente naturale

– Attività all’aria aperta per scoprire l’ambiente naturale Bowling inclusivo – Tornei e giochi accessibili a tutti

– Tornei e giochi accessibili a tutti Giochi e attività di gruppo – Momenti di aggregazione e divertimento collettivo

– Momenti di aggregazione e divertimento collettivo Registrazione musicale e videoclip in sala di registrazione – Laboratori creativi per esprimere il proprio talento artistico

– Laboratori creativi per esprimere il proprio talento artistico Interventi Assistiti con Animali (I.A.A.) presso la Biblioteca Comunale – Attività terapeutiche ed educative con animali

– Attività terapeutiche ed educative con animali SDE Cavalli e Cavalieri – Attività di Assistenza con gli Animali (A.A.A.) attraverso l’equitazione

– Attività di Assistenza con gli Animali (A.A.A.) attraverso l’equitazione Laboratorio di cucina fredda – Esperienze culinarie accessibili e inclusive

– Esperienze culinarie accessibili e inclusive Laboratorio di carta riciclata – Attività creative per la sostenibilità ambientale

Come partecipare: prenotazione obbligatoria

Per partecipare alle attività è necessario prenotare contattando i numeri di telefono delle singole cooperative e associazioni che hanno messo a disposizione i propri servizi. Tutti i riferimenti sono disponibili nelle locandine ufficiali del progetto “Estate Inclusiva”.

Il calendario proseguirà fino al 17 settembre, offrendo settimane di opportunità per vivere un’estate davvero inclusiva.

Altre sorprese in arrivo

L’Amministrazione comunale e l’Assessore Marullo stanno già lavorando per arricchire ulteriormente il calendario con nuovi eventi. Tra le anticipazioni, ad agosto è prevista la Jet Ski Experience, un’altra attività pensata per garantire accessibilità e divertimento a tutti.

Il primo cittadino Pippo Gianni ha ribadito l’impegno dell’Amministrazione nel promuovere politiche di inclusione sociale: “Un paese inclusivo è un paese che cresce nella cultura dell’accoglienza e della solidarietà, abbattendo ogni barriera. Questo è solo l’inizio di un percorso che vogliamo consolidare nel tempo”.

Info e prenotazioni

Per informazioni dettagliate e prenotazioni, consultare le locandine ufficiali di “Estate Inclusiva” con tutti i contatti delle cooperative e associazioni coinvolte.