Vittoria-Scoglitti, incidente autonomo: traffico paralizzato e 5 km di coda

Foto di Franco Assenza

Scoglitti – Traffico in tilt lungo la Stradale Vittoria-Scoglitti a causa di un grave incidente stradale autonomo verificatosi oggi intorno alle 14:00, all’altezza del villaggio Borgo Europa. Una Fiat Punto grigia è uscita violentemente di strada, terminando la corsa contro un palo ai margini della carreggiata.

Dinamica e bilancio dell’incidente

Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, il conducente ha perso il controllo del veicolo. L’impatto è stato violento: l’auto ha riportato ingenti danni nella parte anteriore, disperdendo detriti, pietre e frammenti sul manto stradale.

Il bilancio provvisorio è di due feriti lievi, immediatamente soccorsi sul posto dai sanitari del 118.

Litoranea paralizzata: oltre 5 km di coda

Pesantissime le ripercussioni sulla viabilità. L’incidente si è verificato in una fascia oraria particolarmente critica, coincidente con l’uscita dai luoghi di lavoro e dalle attività a Vittoria e il consueto flusso di pendolari e bagnanti diretti verso Scoglitti.

La presenza dei detriti sulla carreggiata e l’intervento dei mezzi di soccorso hanno causato il blocco totale della circolazione: si registrano oltre 5 chilometri di coda e il traffico risulta completamente paralizzato in entrambe le direzioni.

Raccomandazioni agli automobilisti

Si raccomanda la massima prudenza agli automobilisti in transito e, ove possibile, di utilizzare percorsi alternativi per evitare ulteriori rallentamenti. Le operazioni di messa in sicurezza e rimozione dei detriti sono attualmente in corso.