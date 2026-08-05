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Augusta, Cronaca, Italia, Sicilia

Augusta: arrestato un 31enne per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio

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Nuovo fermo da parte dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Augusta che hanno arrestato in flagranza di reato un 31enne responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un servizio di controllo dei soggetti sottoposti a misure cautelari, i militari hanno eseguito una perquisizione personale e domiciliare, rinvenendo e sequestrando complessivamente 157 grammi di marijuana, 20 grammi di hashish, 54 grammi di resina di hashish, 2 grammi di cocaina e 480 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

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