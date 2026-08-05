Il 3 agosto si è costituito in carcere a Riesi un uomo di 55 anni ricercato dai carabinieri per tentato duplice omicidio.

La vicenda si è svolta nelle campagne del Nisseno, dove un uomo di 58 anni e una donna di 40 sono rimasti gravemente feriti con colpi di arma da fuoco alla testa e, nel caso della donna, anche coltellate al collo. Dopo giorni di ricerche, l’uomo si è costituito.

Le condizioni di salute delle vittime ricoverate negli ospedali di Catania e Caltanissetta sono in miglioramento, mentre si avanzano ipotesi del movente, la cui pista sarebbe quella passionale.

Al momento, stanno indagando sul tentato duplice omicidio i carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta coordinati dalla locale Procura.



