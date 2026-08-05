Solarino: Spada annuncia un murale dedicato alle donne solarinesi

Un viaggio visivo su una parete imponente, fra le più rappresentative di Solarino, che raffigura l’essenza delle donne per contributo e voce. Ad annunciare, con un piccolo spoiler un murale per il comune, Tiziano Spada.

Il sindaco con un breve video sulla sua pagina social parla della novità che da giorni sta interessando la parete delle suore Carmelitane in via Cavour e che non lascia indifferenti cittadini e occhi curiosi: “Un’opera – dice il sindaco – che vuole dare voce e valorizzare le donne che negli anni si sono distinte a Solarino, possibile grazie alla Consulta femminile e a un contributo dell’Assessorato alla famiglia“.

Il sindaco sostiene che al momento non può dire di più sul murale dalle tonalità terra, beige e brune. In attesa dell’inaugurazione e di scoprire gli autori, i cittadini già si dicono entusiasti e di non vedere l’ora di assistere all’opera terminata.