Asp Siracusa e Pachino: al via “Spiagge Inclusive e Prevenzione”

Un progetto pilota per tutelare la salute e garantire un mare accogliente anche per le persone con disabilità: arriva “Spiagge Inclusive e Prevenzione”.

Un’iniziativa dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa e il Comune di Pachino con focus principali l’accoglienza balneare assistita e la salvaguardia della salute nella spiaggia libera di Pachino, contrada Granelli accessibile da Viale Malta. L’iniziativa, pur vedendo la sua postazione pilota sul litorale di Pachinoè pensata per una valenza sovracomunale.

Attraverso una rete di promozione estesa alle altre Amministrazioni locali della provincia di Siracusa, il servizio è reso fruibile da tutti i cittadini fragili del territorio provinciale che ne necessitino.

Accesso al servizio Spiagge Inclusive e figure specializzate

Il servizio è attivo fino al 15 settembre e garantisce la massima accessibilità all’area demaniale con passerelle, spazi d’ombra e sedie specialistiche per l’idro-balneazione. Il presidio è assistito da personale sanitario qualificato e da un professionista in scienze motorie per il supporto alle persone con disabilità e in condizioni di fragilità.



Per verificare l’operatività della postazione e l’integrazione delle attività sociosanitarie sul campo, il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa, Gioacchino Iraci e il sindaco di Pachino, Giuseppe Gambuzza, svolgeranno una visita congiunta alla struttura di Contrada Granelli giovedì 6 agosto 2026 alle ore 10,30.

In contemporanea l’ASP ha predisposto anche attività di promozione della salute.