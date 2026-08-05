Fontane Bianche: “furbetti” da spiaggia occupano il posto con stuoie e sedie in anticipo

C’è il posto per il treno, l’aereo, il cinema, le poste e poi c’è quello occupato in anticipo in spiaggia. Sembra l’incipit di un’opera dell’assurdo, ma non c’è finzione.

La vicenda è accaduta questa mattina a Fontane Bianche, nella spiaggia libera. Alcuni cittadini hanno segnalato la presenza di “furbetti da spiaggia” che per assicurasi un posto vista mare in anticipo hanno lasciato stuoie e tende montate a parvenza di tenda da campeggio.

“L’ importante è occupare spazi – segnala online un cittadino – in modo che lor signori quando si svegliano alle 11 possano trovare il loro pezzo di “spiaggia privata” bello pronto“.

Non sono tardati ad arrivare commenti riguardo la questione da altri habitué della spiaggia, che sottolineano come non sia un caso isolato. Alcuni parlano di piazzamenti che partirebbero dalla notte e di chi, passeggiando, ha trovato ombrellini e sdraio.

E proprio in questo caso sono stati invocati i Vigili urbani, l’occupazione abusiva di suolo demaniale e il Codice della navigazione con sanzioni pecuniarie.

Divieto di marcatura del posto: le norme

Quel che molti cittadini si pongono è la domanda: si può segnare il posto con stuoie e tende? La risposta non è positiva. Lasciare, infatti, oggetti incustoditi per “prenotare” il posto, montare tende da campeggio o gazebo viola i regolamenti del demanio marittimo e le ordinanze comunali.

Per quanto riguarda le spiagge libere, in questo caso come quella di Fontane Bianche, le norme sono rigide. Vige l’Ordinanza di Sicurezza Balneare emessa dalla Capitaneria di Porto di Siracusa e dai decreti della Regione Siciliana che prevede: