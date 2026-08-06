Priolo, Gianni a Versalis: “Salvaguardare l’occupazione”

Priolo Gargallo, il sindaco scrive a Eni Versalis: «Salvaguardare occupazione e futuro del territorio»Pippo Gianni chiede il rispetto degli impegni assunti sulla tutela dei posti di lavoro e invita l’azienda a investire sul tessuto produttivo locale. Al centro anche la valorizzazione delle imprese dell’A.E.R.C.A.PRIOLO GARGALLO – Un appello affinché vengano rispettati gli impegni assunti sulla tutela dell’occupazione e sul futuro industriale del territorio. È il contenuto della lettera inviata dal sindaco di Priolo Gargallo, Pippo Gianni, a Eni Versalis, con la quale il primo cittadino richiama l’azienda agli accordi raggiunti nel corso di un incontro svoltosi nella sede comunale circa un anno e mezzo fa.Al centro del confronto vi era il futuro degli impianti Eni Versalis presenti nel polo industriale di Priolo e, in particolare, la salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori. Un impegno che, ricorda il sindaco, era stato assunto con chiarezza e che rappresenta un punto imprescindibile per l’amministrazione comunale e per l’intera comunità.Nella lettera, Gianni esprime preoccupazione per alcune segnalazioni informali secondo cui sarebbero in corso iniziative finalizzate a favorire il trasferimento volontario di lavoratori verso impianti situati fuori dalla Sicilia.«Qualora tali circostanze trovassero conferma – scrive il sindaco – esprimo profondo rammarico, personale e istituzionale. La comunità di Priolo Gargallo convive da anni con le conseguenze di una crisi industriale, economica, ambientale e sanitaria. In questo contesto, il lavoro stabile, qualificato e sicuro rappresenta il principale strumento di riscatto sociale ed economico».Il primo cittadino sottolinea inoltre il ruolo che le grandi imprese sono chiamate a svolgere nei confronti del territorio, evidenziando come la loro presenza non possa limitarsi alla sola dimensione produttiva, ma debba tradursi anche in responsabilità sociale e sostegno allo sviluppo delle comunità che hanno accompagnato la loro crescita.Nella missiva, Gianni invita Eni Versalis a rinnovare gli impegni assunti, confermando la volontà di mantenere e valorizzare l’occupazione negli impianti di Priolo e promuovendo nuove opportunità di crescita per il tessuto economico locale.Particolare attenzione viene riservata anche alle imprese dell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (A.E.R.C.A.), che il sindaco chiede di valorizzare, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’azienda e nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.«Investire in questo territorio – conclude Gianni – significa investire nelle persone, nelle competenze, nelle famiglie e nel futuro di una comunità che chiede di coniugare diritto al lavoro, salute e ambiente sano. L’Amministrazione comunale continuerà a sostenere ogni iniziativa orientata alla salvaguardia dell’occupazione, alla tutela della salute dei cittadini, alla difesa dell’ambiente e alla valorizzazione del sistema produttivo locale. Confido nella sensibilità e nel senso di responsabilità di Eni Versalis affinché siano confermati gli impegni assunti e rafforzata la collaborazione per garantire un futuro al territorio, ai lavoratori e alle nuove generazioni».