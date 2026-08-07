Incidente autonomo sulla SP 31 a Scoglitti: un ferito lieve

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Foto: Franco Assenza

Incidente stradale autonomo questa mattina, intorno alle 8:00, lungo la SP 31 a Scoglitti, in contrada Zafaglione, nel tratto che conduce verso Baia Dorica.

Secondo le prime informazioni, il sinistro avrebbe coinvolto un solo veicolo. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Polizia Locale, intervenuti sul posto per effettuare i rilievi e regolare la viabilità nell’area interessata.

Sul luogo dell’incidente è arrivato anche il personale sanitario del 118 del Punto territoriale di emergenza di Scoglitti, che ha prestato le prime cure al ferito. Le condizioni della persona coinvolta non desterebbero particolare preoccupazione: il bilancio è di un ferito lieve.

L’incidente ha provocato alcuni rallentamenti alla circolazione lungo la strada provinciale, soprattutto nelle fasi successive al sinistro e durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza del tratto stradale.

Saranno gli accertamenti della Polizia Locale a chiarire le cause che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo.