San Lorenzo e Ferragosto a Marina di Priolo: scatta il piano straordinario per sicurezza e decoro

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Priolo Gargallo – Tolleranza zero contro il degrado, viabilità sotto controllo, bus gratuiti notturni e spiagge pulite senza sosta. A Marina di Priolo scatta il piano straordinario per le giornate di San Lorenzo e Ferragosto.

In vista delle serate di massimo afflusso turistico, l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Pippo Gianni, insieme all’Assessore al Mare Federica Limeri, ha attivato una task force straordinaria per garantire a cittadini e turisti festività in totale sicurezza e decoro.

Sicurezza e controllo del territorio

Nelle serate del 9, 10, 14 e 15 agosto sarà operativa una sinergia interforze con pattugliamenti congiunti di Polizia Municipale (anche in collaborazione con il Comune di Melilli), Polizia di Stato e Carabinieri.

Previsti controlli e alcoltest con posti di blocco sulle arterie d’accesso per contrastare la guida in stato di alterazione. Pattuglie dedicate alla viabilità garantiranno lo stop al traffico selvaggio, con servizio di rimozione forzata per i veicoli in sosta irregolare.

Per garantire spiagge sicure, sono previsti controlli congiunti con la Capitaneria di Porto contro falò abusivi, tende e campeggi non autorizzati.

Trasporti: arriva il “Bus Mare Notte”

Per evitare ingorghi e lo stress da parcheggio, nelle serate del 10 agosto (San Lorenzo) e del 14 agosto (Vigilia di Ferragosto) sarà attiva una navetta serale/notturna aggiuntiva gratuita, il “Bus Mare Notte”, per facilitare gli spostamenti verso il litorale.

Decoro, igiene e servizi potenziati

Dal 9 al 17 agosto saranno operative squadre rinforzate di operatori ecologici IGM in azione quotidiana per garantire la pulizia costante del litorale.

Per garantire maggiore igiene e comfort, i bagni chimici disponibili sul litorale raddoppiano, passando da 2 a 4 unità. Previsto inoltre l’incremento del personale dedicato alla pulizia dei servizi igienici pubblici e alla cura del Giardino del Mare.

L’appello dell’Amministrazione

“Vogliamo un Ferragosto sereno, sicuro e vivibile per tutti. Usiamo i mezzi pubblici, rispettiamo le regole e teniamo pulito il nostro mare. Buone feste a tutti!”, hanno dichiarato il Sindaco Gianni e l’Assessore Limeri.

Tag: Priolo Gargallo, Marina di Priolo, San Lorenzo, Ferragosto, piano straordinario, sicurezza, Pippo Gianni, Federica Limeri, task force, Bus Mare Notte, controlli interforze, decoro urbano, spiagge sicure, navetta notturna

Frasi chiave: piano-straordinario-Ferragosto-Priolo-Marina-Priolo-sicurezza-San-Lorenzo-task-force-controlli-interforze