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Cronaca, Italia, Sicilia, Siracusa

Turisti aggrediti in Ortigia: l’invito del consigliere Melfi

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L’aggressione subita dai turisti francesi ci addolora profondamente e rappresenta un episodio grave che va condannato senza alcuna esitazione. Mi auguro che i responsabili vengano individuati e perseguiti nel più breve tempo possibile».

Lo dichiara Matteo Melfi, consigliere comunale del gruppo consiliare “Ho scelto Siracusa”, da sempre vicino al Vice Sindaco, Edy Bandiera, intervenendo dopo il grave episodio che ha coinvolto alcuni giovani turisti francesi.

«Siracusa è da sempre città di accoglienza,  cultura e ospitalità. Migliaia di visitatori scelgono ogni anno la nostra terra perché sanno di trovare una comunità aperta e pronta ad accoglierli. Quanto accaduto non rappresenta i siracusani né l’immagine della nostra città».

Per questo motivo Matteo Melfi ha deciso di compiere un gesto concreto.

«Desidero invitare personalmente questi ragazzi, che possono contattarmi tramite il canale istituzionale dell’ente (matteo.melfi@comune.siracusa.it), a tornare il prossimo anno a Siracusa. Sarò lieto di offrire loro gratuitamente un soggiorno, affinché possano vivere la vera anima della nostra città e conservare un ricordo positivo della nostra città e dei suoi cittadini».

«La violenza non può e non deve cancellare il volto autentico di Siracusa. Sono certo che la nostra comunità saprà dimostrare, con i fatti, che episodi come questo sono casi isolati di soggetti inqualificabili sul piano della civiltà e non rappresentano i valori di una città che da sempre e sempre di più vive di turismo, cultura e accoglienza».

«Ai giovani francesi coinvolti rivolgo la mia più sincera vicinanza e l’augurio di poter tornare presto a Siracusa da ospiti graditissimi e non da vittime di un gesto vile e ingiustificabile. La nostra città saprà accoglierli con il calore che da sempre la contraddistingue».

LP

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