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Italia, Sanità, Sicilia, Siracusa

Asp Siracusa: firmati i contratti per nuove nomine, incarichi di funzione e rinnovi

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Tempo di nuove nomine all’Asp di Siracusa. Nella mattina del 7 agosto, infatti, si è tenuta nei locali della Direzione generale dell’Asp, la firma dei nuovi contratti di lavoro per il conferimento di diversi incarichi dirigenziali e di funzione.

Durante la sottoscrizione erano presenti il commissario straordinario Iraci, la responsabile delle Risorse Umane Lavinia Lo Curzio e il team del personale.

Angelo Mazzola è il nuovo direttore dell’Unità operativa complessa Laboratorio di Sanità Pubblica a conclusione della procedura selettiva pubblica, Giovanna Matteliano invece è la nuova responsabile del Servizio Legale aziendale ad esito di bando interno.

I contratti per gli incarichi di funzione

Nel corso dell’incontro sono stati formalizzati i contratti per gli incarichi di funzione assegnati nell’ambito dell’Ufficio Relazioni Sindacali, della Gestione Convenzioni, dell’Acquisizione Servizi, dell’Ufficio Depenalizzazione e Recupero Crediti, della Programmazione Lavori dell’Ufficio Tecnico e dell’Ingegneria Clinica.

L’Azienda ha assegnato anche nuovi incarichi dirigenziali al personale medico interno per l’avanzamento di carriera nelle aree:

  • verifica cartelle cliniche
  • malattie intestinali croniche
  • gestione day surgery e day hospital
  • dialisi peritoneale e genetica medica riproduttiva.

Rinnovati anche gli incarichi dirigenziali per la guida della Farmacia dell’ospedale di Lentini alla farmacista Rosa Nigro e del Centro di Salute Mentale e Centro Diurno di Augusta e Lentini alla psichiatra Elettra Cultrera. Il commissario straordinario Iraci ha rivolto, infine, a tutti i professionisti un augurio di buon lavoro per le attività e le sfide che li attendono nelle rispettive strutture aziendali.

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