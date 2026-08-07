Siracusa, aggressione turisti. Il Pd: “problema di sicurezza pubblica”

L’aggressione della baby gang ai danni di un gruppo di turisti francesi, avvenuta nella giornata di ieri nella zona Umbertina di Ortigia, accende l’attenzione sulla questione sicurezza pubblica proposta al sindaco Italia nel 2025. A intervenire sull’episodio il Pd che dichiara come il bruttissimo episodio sia “l’ennesima prova che a Siracusa esiste un problema di sicurezza pubblica“.



A rendere la vicenda più grave per il Pd è che l’aggressione sia avvenuta in una zona del centro della città a poca distanza dal comando della polizia municipale.

“Politicamente riteniamo inaccettabile il fatto che il sindaco Italia e la sua giunta non abbiano dato seguito all’atto di indirizzo, proposto dal gruppo consiliare del Partito Democratico e approvato dal consiglio comunale di Siracusa nella seduta dell’8 maggio 2025, che aveva posto al centro del dibattito politico il tema della sicurezza nei luoghi della c.d. “movida” cittadina (Ortigia, zona umbertina), ma anche in altri luoghi di ritrovo dei giovani, e aveva impegnato il Sindaco anche tramite l’autorevole intervento di S.E. il Prefetto a sollecitare i Vertici cittadini delle Forze dell’Ordine per garantire un maggiore e costante presidio delle zone di ritrovo“.

Infine il Pd rimarca quanto sia assordante il silenzio dell’assessore alla polizia municipale sull’accaduto a pochi passi dal Comando dei vigili urbani: “E giacché al suo silenzio si aggiunge quello del sindaco, provvediamo noi a scusarci con i giovani turisti francesi vittime dell’aggressione“.

L’atto di indirizzo proposto dal PD nel 2025

Secondo quanto proposto dal Pd l’8 maggio del 2025 per la sicurezza nei luoghi della movida aretusea c’erano le richieste di: