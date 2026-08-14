Tragedia ad Augusta, operaio muore precipitando da un’autocisterna

Incidente mortale sul lavoro nella zona industriale di Augusta. La vittima è un operaio di 53 anni Giuseppe Biundo , originario di Gela e dipendente di una ditta specializzata nello smaltimento dei reflui.

Tragica vigilia di Ferragosto nella zona industriale di Augusta, dove un operaio di 53 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro. L’uomo, originario di Gela, è precipitato dal tetto di un’autocisterna sulla quale stava lavorando. L’incidente è avvenuto ieri mattina, intorno alle 8.

La caduta dall’autocisterna

La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio degli investigatori. Secondo una prima ricostruzione, l’operaio avrebbe perso l’equilibrio mentre si trovava sulla parte superiore dell’autocisterna, precipitando al suolo.

La caduta è stata fatale. L’impatto ha provocato gravi lesioni, in particolare alla testa e al collo. Immediato l’allarme lanciato dai colleghi di lavoro, che hanno prestato i primi soccorsi in attesa dell’arrivo del personale sanitario del 118.

Nonostante i tentativi di soccorso, per il 53enne non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso.

Inchiesta della Procura di Siracusa

Sulla tragedia è stata aperta un’inchiesta dalla Procura della Repubblica di Siracusa. Il magistrato di turno ha disposto una prima ricognizione cadaverica e il trasferimento della salma a Lentini, dove sarà eseguita l’autopsia.

L’esame autoptico potrà fornire ulteriori elementi utili a chiarire le cause della morte e contribuire alla ricostruzione della dinamica dell’incidente.

Sequestrati autocisterna e area dell’incidente

Gli investigatori dovranno ora accertare con precisione cosa sia accaduto e verificare il rispetto delle procedure di sicurezza previste per l’attività che l’operaio stava svolgendo.

La Procura ha disposto anche il sequestro dell’autocisterna e dell’area in cui si è verificato l’incidente. I due elementi saranno sottoposti agli accertamenti necessari nell’ambito dell’inchiesta.

La morte del 53enne riporta ancora una volta in primo piano il tema della sicurezza sul lavoro e il drammatico fenomeno degli incidenti mortali nei luoghi di lavoro.