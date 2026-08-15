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Cassibile, Cronaca, Italia, Sicilia, Siracusa

Frontale sulla Siracusa-Cassibile: 18enne estratta dalle lamiere dai Vigili del Fuoco – Video

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SIRACUSA — Incidente stradale nella notte lungo la strada statale Siracusa-Cassibile, nei pressi della zona di Santa Teresa Longarini. Per cause ancora in fase di accertamento, due autovetture sono rimaste coinvolte in un violento scontro frontale.


Ad avere la peggio è stata una ragazza di 18 anni che viaggiava a bordo di una minicar. A causa dell’impatto, la giovane è rimasta incastrata nell’abitacolo e si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Siracusa, che hanno lavorato per estrarla dal veicolo.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, la Polizia Locale di Siracusa e un’ambulanza del 118, con medico a bordo, che ha prestato le prime cure alla giovane.
Fortunatamente, secondo le prime informazioni, la 18enne non avrebbe riportato traumi con interessamento di organi vitali. La ragazza avrebbe riportato principalmente una contusione alla gamba e un trauma alla testa, per i quali è stata affidata ai sanitari.
La dinamica dell’incidente è ora al vaglio delle forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta sequenza dello scontro. L’incidente ha provocato inevitabili rallentamenti alla circolazione nel tratto interessato.
Restano da chiarire le cause che hanno portato le due vetture a scontrarsi frontalmente.

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