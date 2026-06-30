Scivoli per disabili “invisibili”: Vaccaro chiede il ripristino della segnaletica

Scivoli pedonali sempre meno visibili e accessibilità urbana a rischio. È la denuncia del consigliere comunale di Insieme, Ciccio Vaccaro, che sollecita l’amministrazione comunale a intervenire con urgenza per ripristinare la segnaletica orizzontale in corrispondenza degli accessi destinati alle persone con disabilità.

Secondo il consigliere, in numerose zone della città la vernice gialla che dovrebbe delimitare e rendere immediatamente riconoscibili gli scivoli pedonali risulta ormai completamente sbiadita, con il rischio di favorire la sosta irregolare delle auto e di ostacolare il passaggio delle persone con mobilità ridotta.

«Garantire l’accessibilità urbana non è una concessione, ma un diritto fondamentale – afferma Vaccaro –. L’incuria e la superficialità rischiano di isolare i cittadini con disabilità e, allo stesso tempo, di creare problemi anche dal punto di vista legale ed economico per il Comune».

Il consigliere richiama quanto previsto dal Codice della Strada, secondo cui gli scivoli destinati al superamento delle barriere architettoniche devono essere adeguatamente evidenziati con segnaletica ad alta visibilità, così da scoraggiare la sosta abusiva e garantire la piena fruibilità degli attraversamenti.

Per Vaccaro, l’attuale stato della segnaletica produce un duplice effetto negativo: da un lato rende più difficile la mobilità delle persone con disabilità, dall’altro potrebbe offrire un appiglio a chi intende contestare eventuali sanzioni elevate per la sosta in corrispondenza degli scivoli, sostenendo l’assenza o la scarsa visibilità della segnaletica.

L’esponente di opposizione richiama inoltre il recente caso della corsia preferenziale di via Malta, finita al centro delle polemiche per la segnalazione ritenuta poco chiara e per il rischio di ricorsi contro i verbali. «Non possiamo permetterci di ripetere lo stesso errore – osserva –. Sarebbero sufficienti interventi di manutenzione ordinaria per ripristinare la verniciatura e garantire il rispetto delle norme».

Oltre agli interventi materiali, Vaccaro propone anche una campagna di sensibilizzazione rivolta agli automobilisti sul rispetto degli spazi destinati alle persone con disabilità.

«La legalità e l’inclusione – conclude – si costruiscono con la manutenzione quotidiana della città e con il rispetto delle regole. Per questo chiedo alla Giunta e agli uffici competenti di intervenire nel più breve tempo possibile».