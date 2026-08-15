Esplosione e fuga nel colpo all’ATM di Belvedere

Colpo nella notte a Belvedere ai danni della filiale della banca Monte dei Paschi di Siena. Un gruppo di malviventi ha agito con la classica tecnica della spaccata per tentare di forzare e asportare il bancomat, probabilmente utilizzando una bombola del gas per provocare la deflagrazione del punto in cui è collocato l’ATM.

L’obiettivo dei ladri era quello di arraffare il denaro contenuto nello sportello automatico, ma il piano non è andato a segno come previsto. La vicinanza della stazione dei carabinieri di Belvedere ha infatti permesso un intervento rapidissimo delle pattuglie, che hanno costretto i responsabili alla fuga prima che il colpo potesse essere portato a termine.

All’arrivo dei militari, i malviventi si sono allontanati rapidamente riuscendo a portare via soltanto pochi spiccioli. Il bottino complessivo è comunque ancora in corso di quantificazione. L’esplosione è stata avvertita distintamente in tutta la contrada, richiamando l’attenzione delle forze dell’ordine e facendo scattare immediatamente l’intervento sul posto.

Sul luogo del colpo è arrivata anche la Scientifica per eseguire i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e raccogliere elementi utili alle indagini. Restano ora al vaglio degli investigatori le modalità dell’azione e l’eventuale coinvolgimento di più persone.