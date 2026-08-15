Etna: scossa di magnitudo 3.9 a Linguaglossa, fratturata strada per Piano Provenzana

Foto inviate da Franco Assenza
Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 ha interessato l’Etna, nell’area di Linguaglossa, ed è stata provocata dall’apertura della faglia della Pernicana, collegata all’attività vulcanica.
Il movimento tellurico ha causato la frattura della strada per Piano Provenzana, in zona Ragabo, nei pressi del Clan dei Ragazzi.
Per precauzione sono stati evacuati i ristoranti presenti nell’area. Al momento non si hanno notizie di ulteriori danni.
Sul posto sono in corso accertamenti da parte di Protezione civile, Corpo forestale, Comune e Provincia.